Il tour appalti Asmel fa a Borgomanero Bossi | un’opportunità per orientarsi sulle novità negli appalti

A Borgomanero si conclude l’ultima tappa del Tour Appalti ASMEL 2025, un evento dedicato a fornire formazione e supporto pratico a amministratori e tecnici comunali. Bossi sottolinea come questa iniziativa rappresenti un’importante opportunità per aggiornarsi sulle novità del settore degli appalti pubblici, favorendo un confronto diretto tra i partecipanti.

Ha fatto tappa oggi a Borgomanero il Tour Appalti ASMEL, l'evento itinerante dedicato agli Enti Locali per approfondire l'evoluzione del Codice dei Contratti Pubblici e le principali criticità applicative che interessano amministratori, tecnici e funzionari comunali. Un'esigenza resa ancora più evidente dal fatto che, in meno di due anni, il Codice è stato oggetto di 17 modifiche, con ricadute dirette sull'interpretazione delle norme e sulla gestione dell'intero ciclo degli appalti.

