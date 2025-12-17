Il Tottenham Hotspur ha aperto le trattative per l'acquisto di un promettente esterno proveniente dalla Bundesliga, suscitando l'interesse di club di élite come Manchester City, PSG e Barcellona. La corsa al giovane talento europeo si intensifica, con i londinesi pronti a sfidare le grandi squadre per assicurarsi le sue prestazioni.

© Justcalcio.com - Il Tottenham inizia le trattative per l’acquisto dell’esterno, tra l’interesse di Manchester City, PSG e Barcellona: rapporto

Notizia fresca giunta in redazione: Il Tottenham Hotspur affronta una battaglia con alcuni dei migliori club europei per una giovane ala della Bundesliga di talento. Gli Spurs hanno ingaggiato Mohammed Kudus in estate, hanno reso permanente il prestito di Mathys Tel e hanno Wilson Odobert in squadra, ma sembra ancora che non abbiano adeguatamente sostituito Heung-min Son sulla fascia sinistra. Thomas Frank spera che questi negoziati servano a colmare quel posto vacante. Potrebbe piacerti Il Tottenham Hotspur torna in Bundesliga per un altro attaccante. Oltre all’accordo permanente di Tel, il club del nord di Londra ha anche investito una somma significativa per portare Xavi Simons dalla Bundesliga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: L’Inter Miami annuncia l’acquisto shock dell’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Tottenham a parametro zero

Leggi anche: Bernardo Silva Juve, il portoghese allo scoperto: «So esattamente cosa farò da giugno». L’annuncio dell’esterno in scadenza col Manchester City

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Psg-Tottenham 5-3 gol e highlights Champions League

Tottenham in trattative per Dembele - com sono iniziate le trattative fra il Tottenham e il Fulham per il giovane attaccante classe '96, Moussa Dembele obiettivo di mercato anche della ... calciomercato.com

La Fiorentina ora inizia a rischiare sul serio la Serie B. Cosa ne pensate Retrocederanno #fiorentina #vanoli #paolovanoli #fiorentinaverona #alessandroperrone - facebook.com facebook