Il TAR conferma la validità dei titoli di specializzazione al sostegno conseguiti in Spagna
Il Tar ha recentemente confermato la validità dei titoli di specializzazione al sostegno conseguiti in Spagna, segnando un'importante svolta nella questione. Questa decisione rappresenta un passo significativo per i professionisti interessati, anche se la risposta definitiva non arriva dalla fonte attesa.
La questione dei titoli di specializzazione al sostegno conseguiti in Spagna sembra giungere finalmente a un punto di svolta, anche se la risposta non viene da chi ci si aspettava. Come è noto, molti docenti specializzati al sostegno presso la “famigerata” Universidad Cardenal Herrera CEU attendevano l’esito della loro denuncia presentata davanti alla Commissione Europea . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
