Il super bomber si veste da Babbo Natale | ecco chi è

Il super bomber del Manchester City si trasforma in Babbo Natale, portando sorrisi e regali ai piccoli tifosi. Dopo aver conquistato le cronache con i suoi scherzi su YouTube e i travestimenti per Halloween, Erling Haaland sorprende ancora una volta, dimostrando il suo lato più dolce e generoso. Un gesto che unisce passione sportiva e spirito natalizio, rendendo questa stagione ancora più speciale per i giovani fan.

Da quando ha aperto il suo canale YouTube si diverte a fare scherzi e soprattutto a travestirsi: dopo il trucco e l'abito impeccabile per la ricorrenza di Halloween, l'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha fatto una sorpresa ai giovani tifosi del City travestendosi da Babbo Natale e consegnando dei regali ai bambini. Cosa ha fatto Haaland. Il 25enne norvegese ha distribuito calendari 2026 della squadra in cui milita e bottiglie d'acqua ai bambini che ha incontrato, alcuni dei quali hanno sospettato sin da subito che dietro la folta e finta barba bianca potesse nascondersi proprio lui mentre altri hanno impiegato un po' più di tempo per scoprirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

