Il sogno di Leandro nuovo album del contrabbassista triestino Simone Lanzi
Il 17 dicembre 2025 l'Auditorium di Casa della Musica di Trieste ospiterà la presentazione del nuovo album di Simone Lanzi 4tet, intitolato
Verrà presentato dal vivo mercoledì 17 dicembre 2025 all'Auditorium di Casa della musica di via dei Capitelli 3 in un doppio concerto (alle ore 19 e alle ore 21) il nuovissimo album del Simone Lanzi 4tet “Il Sogno di Leandro”. Il Sogno di Leandro è un album di composizioni originali del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Release party del nuovo album del Simone Lanzi quartet “Il sogno di Leandro”
Leggi anche: Andrea Laszlo De Simone torna con un nuovo album (ma non sul palco): «Giuro, non sono un artista» – L’intervista
E perfetto leutum ?
All’Auditorium di Casa della musica la presentazione del nuovo album del Simone Lanzi 4tet “Il Sogno di Leandro” Verrà presentato dal vivo mercoledì 17 dicembre 2025 all’Auditorium di Casa della musica di Via dei Capitelli 3 in un doppio concerto (alle ore - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.