Il sito Viagogo condannato in appello per rivendita non autorizzata di biglietti per il Roland-Garros L’Equipe

Recentemente, Viagogo è stato condannato in appello per aver venduto biglietti per il Roland-Garros senza autorizzazione. La decisione arriva dopo un'indagine approfondita e solleva importanti questioni sulla rivendita di biglietti online. Questa vicenda evidenzia le sfide legate alla trasparenza e alla tutela dei consumatori nel mercato dei biglietti.

La notizia la leggiamo da L'Equipe. La federazione francese di tennis era in conflitto dal 2018 con il sito di rivendita dei biglietti Viagogo, ha vinto con la condanna in appello della piattaforma. Scrive il quotidiano sportivo francese: La Federazione francese di tennis è stata in conflitto per diversi anni con il sito Viagogo.com che aveva messo in vendita – senza autorizzazione – i biglietti per il Roland Garros. Il 16 aprile 2018, il tribunale distrettuale di Parigi aveva ordinato alla piattaforma di rivendita di rimborsare la federtennis francese di 75mila euro.

