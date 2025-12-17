Il sindaco Ghinelli bacchetta Pau | Città spenta? La frequenti di più
Il sindaco Ghinelli risponde alle affermazioni di Pau dei Negrita, che aveva lamentato una città spenta dal punto di vista culturale. Con un commento diretto, il primo cittadino invita il cantante a frequentare di più il territorio, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per rivitalizzare la vita culturale locale.
"La mia città è spenta dal punto di vista culturale" aveva detto ieri in un’intervista a La Nazione Pau dei Negrita. A stretto giro di posta arriva la replica del sindaco Alessandro Ghinelli al rocker di Marcena che aveva anche aggiunto: "Quando sono a casa non mi viene molta voglia di andare in città, devi avere fame per farlo, trovi solo soddisfazione culinaria, iniziative che prevedono grandi banchetti e poca cultura. Servono eventi per crescere culturalmente". Il sindaco Ghinelli coglie la palla al volo per rispondere al cantante che concluderà il 19 e 20 dicembre al teatro Petrarca di Arezzo il suo tour. Lanazione.it
