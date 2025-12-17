Il Settebello a Napoli da Nennella | la Nazionale di pallanuoto prepara l'Europeo di gennaio
Il Settebello si prepara per l'Europeo di gennaio con intensi allenamenti a Napoli. La Nazionale di pallanuoto, guidata dal ct Sandro Campagna, si esercita alla Scandone e affronta amichevoli con Ungheria e Montenegro, consolidando la squadra in vista della grande sfida internazionale.
La Nazionale del ct Sandro Campagna a Napoli: allenamenti alla Scandone, amichevole a Budapest con l'Ungheria e a Napoli col Montenegro in vista dell'Europeo.
