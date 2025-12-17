Il segreto di una caserma romana sotto la metro Porta Metronia | presto un museo

Scoperte sorprendenti sotto la metro Porta Metronia a Roma: una caserma romana nascosta sta emergendo durante gli scavi. I carotaggi, inizialmente mirati a verificare la stabilità, hanno rivelato la presenza di importanti reperti archeologici, portando alla creazione di un museo dedicato. Un patrimonio storico che si svela grazie a un intervento fortuito e agli studi in corso.

"I carotaggi per una fatalità avevano centrato i pavimenti della caserma e non i muri, non avevamo alcuna contezza della densità archeologica del sottosuolo, prima dello scavo".Inizia così il racconto del ritrovamento della Caserma risalente all'epoca di Traiano, emersa nel 2017 durante gli scavi.

