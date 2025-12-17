Il Sandokan di Can Yaman chiude con oltre 4 milioni di spettatori I dati della giornata

La finalissima di Sandokan, interpretato da Can Yaman, ha conquistato oltre 4 milioni di spettatori, chiudendo con successo la sua stagione. I dati degli ascolti televisivi del martedì evidenziano l'ottimo riscontro di pubblico su Rai1, dove l'ultima puntata ha attirato numerosi telespettatori, confermando il grande interesse per questa produzione.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 l'ultima puntata della serie Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi conquistare una media di 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore raggiunge invece 2.192.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha intrattenuto 314.000 spettatori pari all'1.9%. Su Italia1, Le Iene hanno conquistato l'11.1% pari a 1.342.000 affezionati (presentazione: 533.000 - 2.6%). Su Rai3, Amore Criminale con Veronica Pivetti sigla 846.000 spettatori pari al 4.7% (presentazione: 533.000 - 2.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer si aggiudica 546. 🔗 Leggi su Iltempo.it

