Il Sandokan di Can Yaman chiude con oltre 4 milioni di spettatori I dati della giornata
La finalissima di Sandokan, interpretato da Can Yaman, ha conquistato oltre 4 milioni di spettatori, chiudendo con successo la sua stagione. I dati degli ascolti televisivi del martedì evidenziano l'ottimo riscontro di pubblico su Rai1, dove l'ultima puntata ha attirato numerosi telespettatori, confermando il grande interesse per questa produzione.
Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 l'ultima puntata della serie Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi conquistare una media di 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore raggiunge invece 2.192.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha intrattenuto 314.000 spettatori pari all'1.9%. Su Italia1, Le Iene hanno conquistato l'11.1% pari a 1.342.000 affezionati (presentazione: 533.000 - 2.6%). Su Rai3, Amore Criminale con Veronica Pivetti sigla 846.000 spettatori pari al 4.7% (presentazione: 533.000 - 2.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer si aggiudica 546. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Serie A, oltre 6,5 milioni di spettatori su Dazn per la 12ª giornata. Record assoluto per il derby
Leggi anche: Roma-Napoli su DAZN spinge la Serie A, oltre 6,3 milioni di spettatori nella 13ª giornata
SANDOKAN Trailer Ufficiale 2025 Can Yaman, Alessandro Preziosi RAI 1
Ascolti tv, il Sandokan di Can Yaman chiude con oltre 4 milioni di spettatori. Tutti i dati - Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 l'ultima puntata della serie Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi conquistare ... iltempo.it
Ascolti tv del 16 dicembre, Sandokan non teme rivali. De Martino prova il riscatto - Mentre nel prime time Stefano De Martino cerca il riscatto: tutti gli ascolti. dilei.it
Can Yaman torna a vestire i panni del pirata più amato della TV: Sandokan 2 si farà e andrà in onda nel 2027. Elena Bucaccio, produttrice creativa della serie ci ha svelato alcune anticipazioni sulla trama di Sandokan 2, l'amore tra il pirata e Marianna sarà me - facebook.com facebook
#Sandokan, il confronto del cast delle serie con Can Yaman e con Kabir Bedi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.