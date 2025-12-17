Il San Raffaele diffidato dall’Ats Le rassicurazioni di Bertolaso | Sicurezza dei pazienti garantita
Il San Raffaele è stato diffidato dall’Ats Metropolitana in seguito a valutazioni sulla sicurezza dei pazienti, con prescrizioni immediatamente esecutive. L’episodio riguarda l’assistenza infermieristica nel settore 3I dell’Iceberg tra il 5 e il 7 dicembre, che ha portato al licenziamento di Francesco Galli, ex amministratore dell’ospedale. Bertolaso ha garantito che la sicurezza rimane prioritaria.
Venerdì 12 dicembre il San Raffaele ha ricevuto una diffida dall’ Ats Metropolitana, "con prescrizioni immediatamente esecutive a tutela della sicurezza dei pazienti, all’esito delle prime valutazioni" su quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre al settore 3I dell’Iceberg, dove affidare l’assistenza infermieristica di pazienti critici alla cooperativa Auxilium Care Scarl è costato un siluramento in 48 ore a Francesco Galli, ex amministratore dell’ospedale di punta del Gruppo San Donato. L’ha detto l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso ieri all’aula del Pirellone, ripercorrendo le tappe dell’intervento di Regione e Ats per tutelare "la sicurezza dei pazienti e la continuità dell’assistenza" con "tempestività" e "misure proporzionate e rigorose a fronte delle criticità riscontrate". Ilgiorno.it
Leggi anche: Infermieri dall'estero, l'Ugl: "Vanno definiti i requisiti formativi per la sicurezza dei pazienti"
Leggi anche: Blitz al San Raffaele dei carabinieri del Nas. L'ospedale: "La sicurezza dei pazienti non ...
San Raffaele, sciopero dei lavoratori: «Liste d'attesa lunghe e personale in fuga, serve un rilancio dell'ospedale» - Una giornata di sciopero all'ospedale San Raffaele di Milano (Gruppo San Donato) per chiedere stipendi e condizioni di lavoro migliori, più tutele nell'igiene e nella pulizia e, in generale, un ... milano.corriere.it
“Non ho il potere di impedire a una struttura privata di ricorrere alle cooperative esterne”. Ats Milano ha diffidato l’ente gestore San Raffaele dell’ospedale dopo il caos tra il 5 e 7 dicembre. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare in Regione Lombardia Guido Be - facebook.com facebook
Bertolaso, l' Ats ha diffidato l'ente gestore San Raffaele dopo i disservizi. 'Con prescrizioni immediate a tutela della sicurezza dei pazienti' #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.