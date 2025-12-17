Il San Raffaele diffidato dall’Ats Le rassicurazioni di Bertolaso | Sicurezza dei pazienti garantita

Il San Raffaele è stato diffidato dall’Ats Metropolitana in seguito a valutazioni sulla sicurezza dei pazienti, con prescrizioni immediatamente esecutive. L’episodio riguarda l’assistenza infermieristica nel settore 3I dell’Iceberg tra il 5 e il 7 dicembre, che ha portato al licenziamento di Francesco Galli, ex amministratore dell’ospedale. Bertolaso ha garantito che la sicurezza rimane prioritaria.

Venerdì 12 dicembre il San Raffaele ha ricevuto una diffida dall’ Ats Metropolitana, "con prescrizioni immediatamente esecutive a tutela della sicurezza dei pazienti, all’esito delle prime valutazioni" su quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre al settore 3I dell’Iceberg, dove affidare l’assistenza infermieristica di pazienti critici alla cooperativa Auxilium Care Scarl è costato un siluramento in 48 ore a Francesco Galli, ex amministratore dell’ospedale di punta del Gruppo San Donato. L’ha detto l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso ieri all’aula del Pirellone, ripercorrendo le tappe dell’intervento di Regione e Ats per tutelare "la sicurezza dei pazienti e la continuità dell’assistenza" con "tempestività" e "misure proporzionate e rigorose a fronte delle criticità riscontrate". Ilgiorno.it

