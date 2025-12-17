il ritratto di jannik sinner al tennis italia del forte il dono di angelo benedetti

Il ritratto di Jannik Sinner, realizzato dall'artista Angelo Benedetti, è stato donato al Tennis Italia di Forte dei Marmi. Benedetti, noto per i suoi ritratti di figure storiche italiane, ha scelto di raffigurare il giovane tennista, simbolo del talento italiano nel panorama internazionale, consolidando così il suo legame con il mondo dello sport e della cultura.

Nel suo curriculum artistico, ci sono ritratti di moltissimi personaggi che hanno fatto e stanno facendo la storia del nostro Paese, ultimo in ordine di tempo il ritratto di Papa Leone XIV, Angelo Benedetti, camaiorese con il dono della pittura, ha messo a fuoco un altro numero uno, stavolta del mondo dello sport: Jannik Sinner, chi non lo conosce? E per testimoniare la sua passione per la pittura, Angelo Benedetti ha consegnato il quadro – attraverso i contatti della nostra redazione – al Tennis Italia di Forte dei Marmi, il circolo per il quale Sinner è tesserato da sei anni, da quando era una semplice promessa, svezzato nel campus della racchetta di Riccardo Piatti, guru del tennis, legato a doppio filo con la Versilia e in particolar modo con il maestro Sergio Marrai. Lanazione.it

