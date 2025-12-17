Il ritorno Kaba | Vittoria voluta a tutti i costi

Arblin Kaba torna sul ring con determinazione e conquista una vittoria importante nella boxing night di Mantova. L’allievo di Paolo e Olmo Pesci dimostra le sue qualità superando agevolmente il colombiano Camilo Caicedo, confermando il suo talento nel peso leggero e il suo desiderio di tornare ai vertici del pugilato.

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno Kaba: "Vittoria voluta a tutti i costi" Il Lupo torna a graffiare. Arblin Kaba non delude le aspettative e torna sul ring con una vittoria. Nella boxing night di Mantova l'allievo di Paolo e Olmo Pesci supera agilmente il colombiano Camilo Caicedo, avversario per la verità modesto se comparato alle doti tecniche del peso leggero di origine albanese. Il match andato in scena domenica scorsa a Mantova (dove Kaba ha combattuto già otto volte) non è stato mai in discussione, con Arblin già pronto a mandare al tappeto il suo avversario al terzo round: il sudamericano è rimasto a terra per un po' di tempo, dando l'impressione di non riuscire più a rialzarsi ma poi si è rimesso in piedi, arrivando a chiudere l'incontro.

