Il ritorno dei Backstreet Boys | tutti in bianco per riprodurre gli iconici look di I Want It That Way

Zazoom 17 dic 2025

I Backstreet Boys sono tornati, e questa volta in modo ancora più memorabile. Con un look total white, hanno rivisitato il celebre videoclip di I Want It That Way, portando con sé tutta l’energia e l’iconicità di quegli anni. Un ritorno che entusiasma i fan e riaccende la magia di una delle boy band più amate di sempre.

🔗 Leggi su Fanpage.it

