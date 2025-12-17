Il ritorno dei Backstreet Boys | tutti in bianco per riprodurre gli iconici look di I Want It That Way

I Backstreet Boys sono tornati, e questa volta in modo ancora più memorabile. Con un look total white, hanno rivisitato il celebre videoclip di I Want It That Way, portando con sé tutta l’energia e l’iconicità di quegli anni. Un ritorno che entusiasma i fan e riaccende la magia di una delle boy band più amate di sempre.

