Il ritorno dei Backstreet Boys | tutti in bianco per riprodurre gli iconici look di I Want It That Way
I Backstreet Boys sono tornati, e questa volta in modo ancora più memorabile. Con un look total white, hanno rivisitato il celebre videoclip di I Want It That Way, portando con sé tutta l’energia e l’iconicità di quegli anni. Un ritorno che entusiasma i fan e riaccende la magia di una delle boy band più amate di sempre.
I Backstreet Boys sono tornati e lo hanno fatto in modo iconico: riproducendo il leggendario video di I Want It That Way (con tanto di outfit total white coordinati). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Torracca (Apacs): "Libro bianco racconta Egpa da tutti i punti i vista"
Leggi anche: Basket, serie A2 | Libertas Livorno, al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: tutti i prezzi
Il ritorno dei Backstreet Boys - le mag
la Repubblica. . È un grande giorno, dopo la Brexit. Perché è stato annunciato il ritorno del Regno Unito nel programma Erasmus. Insomma, Londra e l’Ue sono sempre più vicini, nonostante l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea decisa dal referen - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.