Il riscatto tra cultura e lavoro Dal teatro alla falegnameria

Nella casa circondariale di Monza, un laboratorio di dignità e rinascita si sviluppa tra cultura, formazione e lavoro. Nonostante le sfide di sovraffollamento e condizioni difficili, il carcere diventa un luogo di speranza, in cui detenuti e operatori collaborano per ricostruire legami e favorire il reinserimento sociale.

© Ilgiorno.it - Il riscatto tra cultura e lavoro. Dal teatro alla falegnameria C’è un carcere che lavora, studia, produce cultura e prova a ricucire legami. Accanto alle difficoltà della detenzione, aggravate dal grave sovraffollamento e dalle condizioni ambientali spesso critiche e logoranti, alla casa circondariale di Monza si muove ogni giorno un laboratorio silenzioso di dignità e reinserimento, fatto di persone e progetti civici encomiabili. Oltre a iniziative ricreativo-artistiche come Free for Music, l’istituto brianzolo ospita un ventaglio articolato di attività virtuose. Dai percorsi di giustizia riparativa ai corsi di teatro, fino alla nascita recente di una vera e propria rivista: “Oltre i confini“. Ilgiorno.it Leggi anche: Capitale della Cultura 2028, Trantino presenta il dossier "Catania Continua": "Sarà l'inizio del riscatto della città" Leggi anche: Reggia di Caserta: presentata “Terra di Lavoro Wines”, tra vini, cultura e innovazione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CORSO D'ARTE DI GRAZIANO BERTOLDI 2014 Il riscatto tra cultura e lavoro. Dal teatro alla falegnameria - Le attività che consentono agli ospiti del carcere di costruirsi un percorso in vista del ritorno in società. ilgiorno.it

Dal teatro al sogno di un lavoro. La voglia di riscatto di detenuti - Nonostante le criticità strutturali e la carenza di risorse, la direttrice della Casa circondariale di Monza, Cosima Buccoliero, e l’assessore al Welfare del Comune, Egidio Riva, hanno voluto ... ilgiorno.it

UN NATALE DI RINASCITA E CULTURA PER IL SUD C’è un Sud che non si arrende, che trasforma la carta in speranza e i sogni in realtà concrete. Vi aspettiamo per un evento speciale dedicato alla solidarietà, alla letteratura e al riscatto sociale. Dove - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.