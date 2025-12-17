Il riscatto si fa arte e parola | la storia di Valerio Zezur conquista il cuore di palermo

In un angolo di Palermo, tra parole e trame di riscatto, nasce una storia che tocca il cuore. Valerio Zezur incarna la forza di chi trasforma le cicatrici in arte e speranza, portando alla luce un volto autentico di questa terra, fatta di passione e resilienza. La sua vicenda diventa un esempio di come il coraggio possa scrivere nuove pagine, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della città.

C'è un filo invisibile che lega certe storie alla nostra terra. Palermo non è solo una città di sole e barocco; è una madre che sa ascoltare, una città che conosce le cicatrici e per questo sa apprezzare chi ha il coraggio di mostrarle. È in questo contesto di profonda umanità che si prepara ad.

