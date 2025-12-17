Il rione Sant' Andrea diventa una piccola Betlemme
Nel cuore del rione Sant'Andrea, a Santa Maria Capua Vetere, si accende una magia speciale: un Presepe Vivente unico nel suo genere, ideato da Don Lorenzo Consolazio e i fedeli. Un'iniziativa che trasforma il quartiere in una piccola Betlemme, portando tradizione, fede e comunità in un momento di grande emozione e condivisione.
Bella iniziativa nel rione Sant'Andrea dei Lagni, a Santa Maria Capua Vetere. Don Lorenzo Consolazio, parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, ha organizzato, insieme ai fedeli, un Presepe Vivente fuori dal comune. Saranno i cittadini, aprendo i loro portoni, ad ospitare le varie botteghe. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Sant’Andrea promuove Piantini. L’ex riserva diventa allenatore. Si punta al rilancio di Marmorini
Leggi anche: AOU Sant’Andrea, al via formazione personale Percorso Vittime violenza
rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui
PALAZZO ALTEMPS- ROMA- Sorge nel rione Ponte in piazza sant'Apollinare, a - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.