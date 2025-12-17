Il rione Sant' Andrea diventa una piccola Betlemme

Nel cuore del rione Sant'Andrea, a Santa Maria Capua Vetere, si accende una magia speciale: un Presepe Vivente unico nel suo genere, ideato da Don Lorenzo Consolazio e i fedeli. Un'iniziativa che trasforma il quartiere in una piccola Betlemme, portando tradizione, fede e comunità in un momento di grande emozione e condivisione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.