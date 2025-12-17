Il ricordo della maestra Pessarelli | Una mostra dedicata ad Adriana

Una mostra dedicata ad Adriana Pessarelli rende omaggio a una maestra amata e stimata, recentemente scomparsa. Figura centrale nella comunità di Poggio Renatico, ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori di molti studenti e colleghi, testimoniando il suo impegno e affetto nella formazione delle nuove generazioni.

La maestra Adriana Pessarelli, recentemente scomparsa, è stata una figura importante per tanti studenti delle scuole elementari di Poggio Renatico. Fu lei a fondare e dirigere sapientemente a partire dal 1975 il " Coro denominato Cirmolo ". Il cirmolo è un legno di montagna pregiato e profumato che si presta per essere modellato e dar luogo a sculture. Così come possono essere modellati e guidati i cantori in erba nell’educazione della propria voce. I componenti del coro erano gli studenti stessi della maestra Adriana. Per ricordarla, in occasione dell’annuale Concerto di Natale tenutosi il 13 dicembre, si è deciso di dedicarle la serata e per l’occasione proprio gli studenti del "Coro Cirmolo" del 1977 si sono ritrovati, a distanza di ben 48 anni, per riproporre quei brani tanto cari ad Adriana. Ilrestodelcarlino.it

