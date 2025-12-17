Il Regno Unito rientrerà nel programma Erasmus

Dal 2027, il Regno Unito tornerà a far parte del programma Erasmus, segnando un importante passo verso il rafforzamento dei legami con l’Unione europea. Dopo la Brexit, questa ripresa rappresenta un’opportunità per studenti, insegnanti e giovani di entrambe le sponde di vivere esperienze di studio e scambio culturale. Un ritorno che apre nuove prospettive di collaborazione e crescita condivisa.

Il Regno Unito tornerà a partecipare al programma Erasmus a partire dal 2027, segnando il primo rientro formale in uno dei principali quadri dell'Unione europea dai tempi della Brexit. L'annuncio è il risultato del rilancio dei rapporti con Bruxelles promosso dal governo laburista di Keir Starmer, e dimostra i progressi tangibili della nuova linea, mentre l'opinione pubblica britannica oggi è più aperta alla cooperazione con l'Unione. Cosa prevede l'accordo tra Ue e Regno Unito sull'Erasmus. Dal gennaio 2027 gli studenti britannici potranno trascorrere fino a un anno in università europee, oppure partecipare a tirocini, scambi sportivi e percorsi di formazione professionale, continuando a pagare le tasse al proprio ateneo di origine e senza costi aggiuntivi.

