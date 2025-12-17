Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus+
Il Regno Unito tornerà a partecipare al programma Erasmus+ a partire da settembre 2027, dopo aver concluso i negoziati con l’Unione Europea. Questa decisione rappresenta un passo importante per il rafforzamento della collaborazione educativa e culturale tra le due entità, favorendo scambi e opportunità per studenti e istituzioni di entrambi i paesi.
Londra, 17 dicembre 2025 – L’Unione Europea e il Regno Unito hanno concluso i negoziati per il rientro di quest’ultimo nel programma Erasmus+ a partire da settembre 2027. Lo si apprende da un comunicato congiunto del commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e Nick Thomas-Symonds, ministro per l’Ufficio del gabinetto del governo londinese e Paymaster General, sottolineando che l’associazione del Regno Unito al programma offrirà “opportunità significative nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sport e della gioventù” per ambo le parti. I termini dell’associazione, inclusi quelli finanziari, rappresentano “ un equilibrio equo tra i contributi del Regno Unito e i benefici offerti dal programma “, sottolinea il comunicato, che ricorda l’impegno assunto dalle due parti al summit dello scorso maggio e sottolinea il loro impegno a implementarne le conclusioni “in modo tempestivo”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
