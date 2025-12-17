Il regalo di Natale del ceo dell’Antico Vinaio ai suoi dipendenti | Tremila euro di bonus una settimana di ferie in più e una vacanza a Miami

Il CEO dell’Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti, ha annunciato un ricco piano welfare per il 2026, includendo bonus fino a tremila euro, una settimana di ferie extra e un viaggio premio a Miami per alcuni dipendenti. Un gesto che mira a valorizzare il team e rafforzare il senso di appartenenza all’azienda.

Tommaso Mazzanti, ceo dell’Antico Vinaio, ha annunciato un piano welfare 2026 che prevede fino a tremila euro a testa per ogni dipendente del gruppo, una settimana aggiuntiva di ferie retribuite per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e un viaggio premio a Miami per otto dipendenti che saranno scelti attraverso un’estrazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso fondatore della catena di negozi di schiacciate con 50 punti vendita in Italia e all’estero, in un video postato sui suoi profili social. “Anche quest’anno abbiamo voluto fare le cose in grande. So che non sarà mai abbastanza, ma questo è il mio modo per dire grazie a tutte le persone che ogni giorno danno l’anima per Antico Vinaio” ha scritto Tommaso Mazzanti. 🔗 Leggi su Tpi.it

