Il referendum sulla separazione delle carriere potrebbe tenersi il 1 marzo

Si avvicina una possibile svolta nel panorama politico italiano, con il referendum sulla separazione delle carriere che potrebbe essere fissato per il 1 marzo. La data, ipotizzata anche da Matteo Salvini durante una cena con i parlamentari della Lega, apre nuovi scenari sul futuro della pubblica amministrazione e sui principi di merito e trasparenza. Un momento cruciale che potrebbe influenzare significativamente il sistema delle carriere pubbliche nel nostro Paese.

© Iltempo.it - Il referendum sulla separazione delle carriere potrebbe tenersi il 1 marzo . La data è stata ipotizzata, apprende l'AGI, anche dal leader della Lega, Matteo Salvini, durante la cena natalizia di ieri sera con i gruppi parlamentari della Lega, secondo quanto riferiscono alcuni presenti all'incontro. "Dipende dalle procedure della Cassazione ma è la data più probabile", spiega un'altra fonte a conoscenza del dossier. Il comitato organizzativo del centrodestra per il "si" nascerà, con tanto di firma dal notaio, domani e sarà presieduto dall'ex giudice costituzionale Nicolò Zanon, il portavoce sarà il giornalista Alessandro Sallusti.

