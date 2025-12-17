Il rapporto Pendolaria di Legambiente | In Campania treni vecchi e pochi investimenti
Il trasporto ferroviario in Campania sconta un parco rotabile obsoleto e investimenti regionali inferiori alla media nazionale. È quanto emerge dal rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente, presentato oggi ad Avellino, che evidenzia come i 266 treni in circolazione abbiano un'età media di 19 anni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
