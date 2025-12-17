Il rapporto Pendolaria di Legambiente | In Campania treni vecchi e pochi investimenti

Il trasporto ferroviario in Campania sconta un parco rotabile obsoleto e investimenti regionali inferiori alla media nazionale. È quanto emerge dal rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente, presentato oggi ad Avellino, che evidenzia come i 266 treni in circolazione abbiano un'età media di 19 anni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il rapporto "Pendolaria" di Legambiente: "In Campania treni vecchi e pochi investimenti" - Il 75% dei convogli ha più di 15 anni, età media superiore al dato nazionale.

LEGAMBIENTE - Presentata "Pendolaria", tutti i dati su mobilità e trasporto pubblico in Campania - Centinaia di migliaia di cittadine e cittadini che soffrono quotidianamente dei problemi legati alla mancanza di un trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, adeguato alle loro esigenze

