Ilraddoppio di Action in provincia | sabato l' apertura del punto vendita di Jesi

Action, catena olandese di discount non food, amplia la sua presenza nella provincia di Ancona con l’apertura di un nuovo punto vendita a Jesi. L’inaugurazione è prevista per sabato, rafforzando così la presenza del marchio nella regione e confermando un’importante fase di espansione.

JESI – La fine del 2025 coincide con l’inizio dell’avventura di Action nella provincia dorica. Dopo aver inaugurato lo scorso 6 dicembre il maxi negozio nel capoluogo di regione, in via Flaminia 220b, la catena olandese di discount non food apre ad Ancona concede il bis con il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

