Ilraddoppio di Action in provincia | sabato l' apertura del punto vendita di Jesi
Action, catena olandese di discount non food, amplia la sua presenza nella provincia di Ancona con l’apertura di un nuovo punto vendita a Jesi. L’inaugurazione è prevista per sabato, rafforzando così la presenza del marchio nella regione e confermando un’importante fase di espansione.
JESI – La fine del 2025 coincide con l’inizio dell’avventura di Action nella provincia dorica. Dopo aver inaugurato lo scorso 6 dicembre il maxi negozio nel capoluogo di regione, in via Flaminia 220b, la catena olandese di discount non food apre ad Ancona concede il bis con il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Nuova apertura a Chieti: è arrivato Würth Store, il negozio dell'artigiano già presente con un altro punto vendita in provincia
Leggi anche: Pam Panorama, licenziamenti e chiusura del punto vendita: sabato 8 novembre sciopero e presidio ai Gigli
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.