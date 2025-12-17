Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale | Safonov eroe dei rigori battuto il Flamengo

Il PSG si aggiudica la Coppa Intercontinentale con una vittoria emozionante contro il Flamengo. Un finale mozzafiato, deciso ai rigori, con Safonov protagonista assoluto, diventato l'eroe della serata. La squadra francese conquista un traguardo storico, portando a casa un trofeo prestigioso e celebrando un successo che resterà negli annali.

Il PSG ha vinto poche minuti fa la Coppa Intercontinentale: un enorme Safonov eroe dei rigori, regala il successo. Battuto il Flamengo La finale di Coppa Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e Flamengo è stata un concentrato di emozioni, un'altalena che ha tenuto con il fiato sospeso fino all'ultimo. Non sono bastati i 120 minuti regolamentari.

Psg, è Safonov e non Chevalier l'erede di Donnarumma: para 4 rigori al Flamengo e vince l'Intercontinentale - Il Paris Saint Germain conquista la sua prima Coppa Intercontinentale della storia battendo 3- sport.virgilio.it

Coppa Intercontinentale: Psg campione, Flamengo battuto ai rigori - Altro titolo per la squadra di Luis Enrique: il portiere di riserva permette ai parigini di conquistare l'ennesimo trofeo ... msn.com

PSG VENCE O FLAMENGO NOS PÊNALTIS E CONQUISTA A COPA INTERCONTINENTAL PSG 1 2 x 1 1 FLAMENGO

