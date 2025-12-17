Il PSG batte il Flamengo e vince la Coppa Intercontinentale ai rigori | due ex Napoli protagonisti
Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale 2025 a Doha, superando il Flamengo ai rigori in una finale emozionante. Dopo una partita combattuta e terminata 1-1 nei tempi regolamentari, due ex Napoli si distinguono come protagonisti di una vittoria memorabile. Un trionfo che consacra i parigini tra i grandi del calcio mondiale, segnando un momento storico e ricco di emozioni.
A Doha il PSG vince la Coppa Intercontinentale 2025 ai rigori battendo il Flamengo a seguito di una partita a dir poco combattuta terminata 1-1 dopo i tempi regolamentari. Safanov protagonista assoluto con 4 penalty parati in una notte da sogno per lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Stavolta il Napoli ci teneva (con moderazione) alla Coppa Italia e vince ai rigori. Milinkovic ne para solo uno ma è quello buono
Leggi anche: DIRETTA Coppa Italia: Napoli-Cagliari, Conte vince ai rigori. Ora Inter-Venezia | LIVE
Ancora Danilo in gol! L'ex Juve porta il Flamengo in finale col PSG: 2-0 ai Pyramids; L'ex Juve Danilo ancora decisivo e Flamengo in finale Intercontinentale: Pyramids ko, ora c'è il Psg; L'Arsenal vince 3-0 ed resta solo in vetta, PSG fermato sullo 0-0 dall'Athletic Club.
Diretta/ Psg Flamengo (risultato 1-1) video streaming tv: pari! Coppa Intercontinentale 2025 (17 dicembre) - Diretta Psg Flamengo streaming video tv, oggi 17 dicembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della Coppa Intercontinentale 2025. ilsussidiario.net
L'ex Juve Danilo ancora decisivo e Flamengo in finale Intercontinentale: Pyramids ko, ora c'è il Psg - 0 gli egiziani e si qualifica per la finalissima in programma a Doha ... tuttosport.com
Psg-Flamengo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Flamengo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, che la trasmetterà gratis e sarà quindi visibile anche per i non abbonati. msn.com
Finale di Champions league calcio championsleague inter
Il #Flamengo batte 2-0 il Pyramids e si qualifica alla finale di Coppa Intercontinentale x.com
FLAMENGO NELLA STORIA: DANILO REGALA LA LIBERTADORES AL MENGÃO E vendetta fu. Dopo la sconfitta nel 2021 proprio contro il Palmeiras, il Flamengo si prende la rivincita battendo i connazionali in finale di Copa Libertadores. Decisiva la r - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.