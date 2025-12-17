Il Psg batte il Flamengo ai rigori e si prende la Coppa Intercontinentale
Il Paris Saint-Germain conquista la Coppa Intercontinentale battendo il Flamengo ai rigori in una finale emozionante in Qatar. Tra i protagonisti della vittoria, spicca Matvei Safonov, il portiere russo che ha dimostrato grande carattere e abilità, regalando al club parigino un trionfo storico. Un risultato che rimarrà nella memoria degli appassionati come un momento di grande prestigio e successo internazionale.
L'eroe della finale della Coppa Intercontinentale disputatasi allo stadio in Qatar è Matvei Safonov, portiere russo del Paris Saint Germain. Ha parato quattro rigori su cinque al Flamengo regalando alla sua squadra la vittoria del prestigioso trofeo. La squadra di Luis Enrique porta a casa il sesto titolo stagionale. La squadra brasiliana si è arresa soltanto ai rigori dopo aver costretto Dembelé e compagni all'1-1 nei tempi regolamentari. E pensare che la presenza tra i pali di Safonov è stata una sorpresa dell'ultimo moment, con il tecnico spagnolo che lo ha preferito a Lucas Chevalier. Safonov è entrato nella leggenda divenendo il nuovo idolo dei tifosi del Psg, l'unico capace di far dimenticare l'addio di Donnarumma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
