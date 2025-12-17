Il protocollo di Natale dei reali dal rigido dress code al Monopoly vietato

Il Natale dei reali britannici mantiene alcune tradizioni rigide, nonostante i cambiamenti apportati da re Carlo. Dalle regole di abbigliamento alle attività consentite, come il divieto di giocare a Monopoly, il protocollo natalizio della famiglia reale rimane ricco di rituali e norme da seguire, simboli di un’eredità secolare.

(Adnkronos) – Sebbene re Carlo abbia allentato le regole del giorno di Natale dopo la scomparsa della regina Elisabetta, ci sono ancora molte cose da fare (e da non fare) che i reali devono rispettare. Naturalmente, le regole non si applicheranno, giocoforza, ai principi Harry e Meghan, grandi assenti a Sandringham assieme allo zio reietto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il protocollo di Natale dei reali, dal rigido dress code al Monopoly vietato - Sebbene re Carlo abbia allentato le regole del giorno di Natale dopo la scomparsa della regina Elisabetta, ci sono ancora molte cose da fare (e da non fare) che i reali devono rispettare.

Re Carlo infrange la rigida regola di Natale (come fece per la prima volta Meghan Markle) - Nel suo regno sono state molte le occasioni in cui ha voluto mostrare alla famiglia reale e ai proprio concittadini di avere uno

