Il professore con due lauree finte dovrà restituire 63mila euro | aveva insegnato anche a Cantù

Un professore con due lauree false dovrà restituire 63 mila euro, dopo aver insegnato anche a Cantù e in altre zone della Brianza e del Comasco, nonostante i titoli dichiarati fossero non autentici. La vicenda svela un caso di falsificazione di titoli accademici utilizzati per esercitare la professione educativa.

