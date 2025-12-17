Il professore con due lauree finte dovrà restituire 63mila euro | aveva insegnato anche a Cantù
Un professore con due lauree false dovrà restituire 63 mila euro, dopo aver insegnato anche a Cantù e in altre zone della Brianza e del Comasco, nonostante i titoli dichiarati fossero non autentici. La vicenda svela un caso di falsificazione di titoli accademici utilizzati per esercitare la professione educativa.
Insegnava senza particolari problemi in Brianza e anche nel Comasco, nonostante i titoli dichiarati non fossero reali. Le due lauree indicate nel curriculum, infatti, non erano mai state conseguite. Ora la Corte dei Conti della Lombardia ha stabilito che l’insegnante dovrà restituire oltre 63mila. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Scoperto prof con 2 lauree finte: “Avevo bisogno di lavorare. Nessuno si è mai lamentato”. Ma ora deve risarcire 63mila euro di stipendi incassati
Leggi anche: Redditi nascosti al Fisco e alla Bicocca: il prof luminare della microelettronica dovrà restituire 619mila euro
Guardate la reazione della prof sorella scuola viral
Scoperto prof con 2 lauree finte: “Avevo bisogno di lavorare. Nessuno si è mai lamentato”. Ma ora deve risarcire 63mila euro di stipendi incassati - Dopo i controlli e le udienze, la Corte dei Conti gli chiede indietro i soldi percepiti indebitamen ... msn.com
#unimol #docenti. Con il professore Angelo Belliggiano, la nostra Università e il nostro Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti ancora al vertice del coordinamento nazionale dei corsi di laurea in Scienze agrarie. A Bologna l’assemblea del CO-STAg, co - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.