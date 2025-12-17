Il professore con due lauree finte dovrà restituire 63mila euro | aveva insegnato anche a Cantù

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un professore con due lauree false dovrà restituire 63 mila euro, dopo aver insegnato anche a Cantù e in altre zone della Brianza e del Comasco, nonostante i titoli dichiarati fossero non autentici. La vicenda svela un caso di falsificazione di titoli accademici utilizzati per esercitare la professione educativa.

Immagine generica

Insegnava senza particolari problemi in Brianza e anche nel Comasco, nonostante i titoli dichiarati non fossero reali. Le due lauree indicate nel curriculum, infatti, non erano mai state conseguite. Ora la Corte dei Conti della Lombardia ha stabilito che l’insegnante dovrà restituire oltre 63mila. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Scoperto prof con 2 lauree finte: “Avevo bisogno di lavorare. Nessuno si è mai lamentato”. Ma ora deve risarcire 63mila euro di stipendi incassati

Leggi anche: Redditi nascosti al Fisco e alla Bicocca: il prof luminare della microelettronica dovrà restituire 619mila euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Guardate la reazione della prof sorella scuola viral

Video Guardate la reazione della prof sorella scuola viral

professore due lauree finteScoperto prof con 2 lauree finte: “Avevo bisogno di lavorare. Nessuno si è mai lamentato”. Ma ora deve risarcire 63mila euro di stipendi incassati - Dopo i controlli e le udienze, la Corte dei Conti gli chiede indietro i soldi percepiti indebitamen ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.