Il professor Giannini dopo Edimburgo e Yale entra nel team della Diabetologia pediatrica di Chieti
Il professor Giannini si unisce al team di Diabetologia pediatrica dell’ospedale di Chieti, portando con sé un ricco background internazionale. Dopo esperienze presso il Royal Hospital for Sick Children di Edimburgo e i laboratori di Yale, il giovane professore arricchisce il centro con competenze e innovazione, rafforzando l’impegno nella cura e nella ricerca in campo diabetologico pediatrico.
Un giovane professore entra nel team della Diabetologia pediatrica dell'ospedale di Chieti: si tratta di Cosimo Giannini, il quale, dopo aver maturato un bagaglio di esperienze ra i reparti del Royal hospital for sick children di Edimburgo e i laboratori di Yale, negli Stati Uniti, è ora al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
