il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno, a partire dalle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane. Un servizio utile per chi vuole monitorare le variazioni dei carburanti e pianificare al meglio i propri acquisti, garantendo sempre informazioni tempestive e dettagliate sul mercato dei carburanti in Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 17 dicembre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

