Il presidente Tarantino | Rispettiamo la decisione ma è frutto del pressing istituzionale

Il presidente Tarantino commenta la decisione del Tar di Lecce, sottolineando che il provvedimento è il risultato di un pressing istituzionale. La sospensione temporanea del decreto sul rinnovo e l’accorpamento delle elezioni provinciali evidenzia tensioni e dinamiche politiche in atto, ponendo al centro del dibattito questioni di rilevanza amministrativa e democratica.

Impugnata la data fissata dal presidente Fabio Tarantino. Ma da Palazzo dei Celestini filtra serenità - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.