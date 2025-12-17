Il presidente Tarantino | Rispettiamo la decisione ma è frutto del pressing istituzionale
Il presidente Tarantino commenta la decisione del Tar di Lecce, sottolineando che il provvedimento è il risultato di un pressing istituzionale. La sospensione temporanea del decreto sul rinnovo e l’accorpamento delle elezioni provinciali evidenzia tensioni e dinamiche politiche in atto, ponendo al centro del dibattito questioni di rilevanza amministrativa e democratica.
LECCE - A seguito del decreto cautelare emanato oggi dalla prima sezione del Tar di Lecce che, accogliendo le richieste dei sei sindaci e di alcuni consiglieri comunali, ha sospeso l’efficacia del provvedimento sul rinvio e l’accorpamento del voto per il rinnovo del consiglio provinciale e del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Provincia di Lecce, elezioni del presidente e del Consiglio accorpate: si vota il 29 aprile. “Disponibili per un candidato unitario” - Un passo atteso da settimane, ma arrivato con una decisione che il presidente reggente Fabio Tarantino definisce “necessaria per il bene dell’ente”. corrieresalentino.it
Impugnata la data fissata dal presidente Fabio Tarantino. Ma da Palazzo dei Celestini filtra serenità - facebook.com facebook
