Il presidente Tarantino commenta la decisione del Tar di Lecce, sottolineando che il provvedimento è il risultato di un pressing istituzionale. La sospensione temporanea del decreto sul rinnovo e l’accorpamento delle elezioni provinciali evidenzia tensioni e dinamiche politiche in atto, ponendo al centro del dibattito questioni di rilevanza amministrativa e democratica.

© Lecceprima.it - Il presidente Tarantino: “Rispettiamo la decisione, ma è frutto del pressing istituzionale”

LECCE - A seguito del decreto cautelare emanato oggi dalla prima sezione del Tar di Lecce che, accogliendo le richieste dei sei sindaci e di alcuni consiglieri comunali, ha sospeso l’efficacia del provvedimento sul rinvio e l’accorpamento del voto per il rinnovo del consiglio provinciale e del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

