Il ' Presepe Sospeso' di Locorotondo tra arte e storia
Il Presepe Sospeso di Locorotondo, opera dell'artista Silvestro Simeone, torna a decorare il centro storico, unendo arte e tradizione. Questa installazione, che si distingue per la sua originalità, rappresenta un racconto visivo tra passato e presente, arricchendo il patrimonio culturale della città durante il periodo natalizio.
AGI - A Locorotondo, nel cuore del centro storico, il Presepe Sospeso di Silvestro Simeone torna a farsi spazio tra le strade come un racconto visivo che intreccia tradizione e contemporaneità. Lungo via Vittorio Veneto, fino al 6 gennaio, una sequenza di immagini fotografiche in grande formato ridà forma al presepe napoletano, trasformandolo in un'esperienza collettiva che coinvolge la comunità e dialoga con il presente. Arte e simbologia del presepe partenopeo. Il progetto, promosso da U Ju'se APS all'interno del programma ESSERI URBANI - Officina Creativa Permanente, rilegge l'immaginario settecentesco del presepe partenopeo attraverso la fotografia e l'arte partecipata. Agi.it
Leggi anche: Il Presepe Cortese: tra arte, storia e meraviglia barocca alla Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum
Leggi anche: L'arte del Presepe come tradizione familiare: la storia e l'eredità della famiglia Egidi di Perugia
Presepe sospeso
Il Presepe Sospeso torna a Locorotondo: quando la tradizione diventa comunità e racconto del presente - 30 inaugura l'edizione 2025 del progetto fotografico partecipato di Silvestro Simeone, promosso da U Jùse APS nell’ambito di ESSERI URBANI ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il Presepe Sospeso di Silvestro Simeone torna a Locorotondo, fra tradizione e contemporaneità - U Jùse APS, nell’ambito del programma ESSERI URBANI Officina Creativa Permanente, presenta il Presepe Sospeso 2025: un progetto fotografico partecipato che reinterpreta il tradizionale presepe napolet ... agorablog.it
Con il Presepe Vivente, Ibla si trasforma in un borgo sospeso nel tempo, dove tradizioni e antichi mestieri tornano a prendere vita. Tra luci soffuse, suoni e atmosfera natalizia, la città riscopre le sue radici lungo la scalinata del Duomo di San Giorgio. Un event - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.