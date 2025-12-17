Il Presepe Sospeso di Locorotondo, opera dell'artista Silvestro Simeone, torna a decorare il centro storico, unendo arte e tradizione. Questa installazione, che si distingue per la sua originalità, rappresenta un racconto visivo tra passato e presente, arricchendo il patrimonio culturale della città durante il periodo natalizio.

© Agi.it - Il 'Presepe Sospeso' di Locorotondo tra arte e storia

AGI - A Locorotondo, nel cuore del centro storico, il Presepe Sospeso di Silvestro Simeone torna a farsi spazio tra le strade come un racconto visivo che intreccia tradizione e contemporaneità. Lungo via Vittorio Veneto, fino al 6 gennaio, una sequenza di immagini fotografiche in grande formato ridà forma al presepe napoletano, trasformandolo in un'esperienza collettiva che coinvolge la comunità e dialoga con il presente. Arte e simbologia del presepe partenopeo. Il progetto, promosso da U Ju'se APS all'interno del programma ESSERI URBANI - Officina Creativa Permanente, rilegge l'immaginario settecentesco del presepe partenopeo attraverso la fotografia e l'arte partecipata. Agi.it

Leggi anche: Il Presepe Cortese: tra arte, storia e meraviglia barocca alla Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum

Leggi anche: L'arte del Presepe come tradizione familiare: la storia e l'eredità della famiglia Egidi di Perugia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Presepe sospeso

Il Presepe Sospeso torna a Locorotondo: quando la tradizione diventa comunità e racconto del presente - 30 inaugura l'edizione 2025 del progetto fotografico partecipato di Silvestro Simeone, promosso da U Jùse APS nell’ambito di ESSERI URBANI ... lagazzettadelmezzogiorno.it