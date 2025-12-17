Il presepe in ricordo di Mauro L’omaggio di una comunità Si inaugura la 20^ edizione

Viene inaugurata la 20^ edizione del presepe in ricordo di Mauro, un simbolo di devozione e tradizione per la comunità. L’opera riproduce scene della vita quotidiana rurale, tra mulino, pastori e contadini, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva che rende omaggio alla memoria di Mauro e alla cultura locale.

Si vede il mulino con il mugnaio, si sente lo scorrere dell'acqua del ruscello, si vedono i pastori che portano al pascolo le pecore, si vede il mandriano che governa le mucche nella sua stalla, si vede la lavandaia mentre fa il bucato al pozzo, il contadino che lavora e governa le galline. E poi le luci della locanda illuminata, le donne che lavorano e creano i vasi di terracotta, il fornaio che sforna il pane e si raccontano altri mille mestieri, i mestieri di una volta che oggi tanti giovani non conoscono. Infine la capanna con Gesù Bambino, il bue e l'asinello. E' la narrazione di una comunità attraverso personaggi animati che raccontano e rinnovano una magia e un'atmosfera che non tramonta mai, ma che ogni anno stupisce per semplicità ed emozioni che suscita nell'ammirarla la Natività. Nella sala parrocchiale di Montebello, la Natività occupa un grande spazio, che riproduce gli antichi mestieri, dalla lavandaia ai pastori, e al centro la capanna con Gesù Bambino.

