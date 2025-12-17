IL PREMIO Donnarumma è il numero uno anche per la Fifa
Gigio Donnarumma si conferma il miglior portiere del mondo anche secondo la FIFA, bissando il successo ottenuto con il premio Yashin al Pallone d’Oro. La sua prestazione eccezionale gli ha valso il riconoscimento internazionale, consolidando la sua posizione tra i protagonisti del calcio mondiale.
Anche per la Fifa il miglior portiere del mondo è Gigio Donnarumma, che bissa così il successo nel premio Yashin al Pallone d’oro. Il capitano della nazionale, estremo difensore del Manchester City dopo aver vinto la Champions con la maglia del Psg, è stato premiato ieri a Doha nel The Best Fifa Football Awards 2025, superando Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Martinez (Aston Villa), Neuer (Bayern Monaco), Raya (Arsenal), Sommer (Inter) e Szczesny (Barcellona). Donnarumma è stato votato da una giuria composta da allenatori e capitani delle nazionali, giornalisti e tifosi che hanno votato sul sito della Fifa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
