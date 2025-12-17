Il pettine di Città Studi Il polo della Chimica con 88 laboratori riunito in via Bassini

Il polo della Chimica di Città Studi, con i suoi 88 laboratori, si sviluppa lungo via Bassini, assumendo la forma di un pettine o di una grande “E”. Visto dall’alto, si distingue accanto al centro sportivo Giuriati e al Dipartimento di Informatica ed Elettronica, collegando le diverse aree ingegneristiche del Politecnico di Milano attraverso le sue nuove strutture.

Visto dall’alto sembra un pettine o una grande “E“ posta accanto al cerchio rosso del centro sportivo Giuriati e al Dipartimento di Informatica ed Elettronica, che abbraccia le tre nuove palazzine color pece con un’ala bianca, pronta a fare da ponte tra le diverse anime ingegneristiche del Politecnico di Milano. È l’ultimo tassello del campus di Città Studi che si arricchisce di un nuovo braccio operativo: le aree edificate occupano 24mila metri quadrati, ospitano 4.600 metri quadrati di laboratori e sono circondate da oltre quattromila metri quadrati di area esterna, che sarà ripiantumata. I lavori erano cominciati nel 2019, l’area è stata completamente bonificata prima di dar via ai cantieri, nel 2022, per dare forma a un intervento da 60 milioni di euro, cofinanzato dal ministero dell’Università e della Ricerca per circa 21 milioni. Ilgiorno.it

