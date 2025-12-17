Il polo della Chimica di Città Studi, con i suoi 88 laboratori, si sviluppa lungo via Bassini, assumendo la forma di un pettine o di una grande “E”. Visto dall’alto, si distingue accanto al centro sportivo Giuriati e al Dipartimento di Informatica ed Elettronica, collegando le diverse aree ingegneristiche del Politecnico di Milano attraverso le sue nuove strutture.

© Ilgiorno.it - Il “pettine“ di Città Studi. Il polo della Chimica (con 88 laboratori) riunito in via Bassini

Visto dall’alto sembra un pettine o una grande “E“ posta accanto al cerchio rosso del centro sportivo Giuriati e al Dipartimento di Informatica ed Elettronica, che abbraccia le tre nuove palazzine color pece con un’ala bianca, pronta a fare da ponte tra le diverse anime ingegneristiche del Politecnico di Milano. È l’ultimo tassello del campus di Città Studi che si arricchisce di un nuovo braccio operativo: le aree edificate occupano 24mila metri quadrati, ospitano 4.600 metri quadrati di laboratori e sono circondate da oltre quattromila metri quadrati di area esterna, che sarà ripiantumata. I lavori erano cominciati nel 2019, l’area è stata completamente bonificata prima di dar via ai cantieri, nel 2022, per dare forma a un intervento da 60 milioni di euro, cofinanzato dal ministero dell’Università e della Ricerca per circa 21 milioni. Ilgiorno.it

Leggi anche: Terni, il Polo laboratoriale diventa realtà: “Una risorsa importante per i bambini della città”. I servizi offerti

Leggi anche: Notte europea della ricerca, la scienza esce dai laboratori e incontra la città

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il “pettine“ di Città Studi. Il polo della Chimica (con 88 laboratori) riunito in via Bassini - Qui si recupera calore dalla ricerca e pure l’acqua piovana. msn.com