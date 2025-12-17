Il Petrolini che spiazza il Natale

Quest'anno il Natale a Foiano della Chiana si trasforma in un’occasione speciale di emozioni e convivialità. Il Foiano Book Christmas apre le porte a storie coinvolgenti, musica e teatro, regalando alla comunità un momento di condivisione autentica. Un’idea di festa che riscopre il valore del racconto, unendo generazioni e creando ricordi indimenticabili.

A Foiano della Chiana il Natale si arricchisce di storie, musica e teatro con il Foiano Book Christmas, una rassegna che restituisce alle feste il valore della condivisione e del racconto. Dal 22 al 29 dicembre, tre appuntamenti a cura di Officine della Cultura, in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

