Il Partito Radicale visita nuovamente il carcere di Ferrara, continuando una tradizione consolidata. Durante la visita, si discute anche dell’ipotesi di intitolare il piazzale a Marco Pannella, simbolo storico del movimento radicale. L’iniziativa mette in luce le problematiche delle carceri italiane, tra cui sovraffollamento e condizioni di vita, e l’impegno dei radicali per i diritti dei detenuti.

© Ferraratoday.it - Il Partito Radicale in visita al carcere. E c'è l'ipotesi dell'intitolazione del piazzale a Pannella

Il Partito Radicale visita il carcere di Castrogno

Agosto in carcere del Partito Radicale. Collegamento con Fabio Federico e con Giovanna Francesca Russo dopo la loro visita presso l'Istituto penale Arghillà di Reggio Calabria - Quello della di Reggio Calabria che la periferia della detenzione dove la situazione detentiva fu Trecenta alcune particolarità e singolarità le carceri di Arghillà una struttura che del era nata ... radioradicale.it

Agosto in carcere del Partito Radicale. Collegamento con Donatella Corleo dopo la sua visita presso l'Istituto penale per i minorenni di Palermo - 06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di ... radioradicale.it

"La VII disposizione transitoria della Costituzione stabilisce che, fino a quando non sarà riformato l'ordinamento giudiziario, resterà in vigore quello precedente, quello fascista. Anche il codice penale è una eredità fascista. Mentre il Partito Radicale continua a - facebook.com facebook

Il partito radicale compie 70 anni, storia di una scissione che cambiò il Paese - la Repubblica x.com