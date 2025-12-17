Il Parlamento UE approva in via definitiva lo stop al gas russo

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente una normativa che mette fine alle importazioni di gas russo, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’Unione. Questa decisione, già concordata con il Consiglio, rappresenta un cambiamento strategico con impatti significativi sui mercati e sulla politica energetica europea. La misura mira a ridurre la dipendenza dalle risorse russe, promuovendo fonti alternative e sostenibili per il futuro del continente.

Roma, 17 dicembre 2025 – Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva una normativa, già concordata con il Consiglio, per porre totalmente fine alle importazioni di gas russo in UE. La normativa – già concordata con il Consiglio – è stata approvata con 500 voti favorevoli, 120 voti contrari e 32 astensioni. Il testo prevede il divieto di acquisto di gas naturale liquefatto russo sul mercato spot dall'entrata in vigore (a inizio 2026), mentre le importazioni di gas da gasdotto verranno gradualmente eliminate entro il 30 settembre 2027. La legge prevede anche sanzioni che gli Stati membri dovranno applicare agli operatori in caso di violazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Ue approva lo stop all’import del gas russo Leggi anche: Ue, Parlamento insiste contro “nemico inesistente” russo e approva piano industriale difesa da €1,5mld in 2 anni per aumento produzione armi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. PAC, il Parlamento UE approva la semplificazione; Ok del Parlamento Ue al Pacchetto Omnibus. Tutte le novità e i dubbi; Mercosur, via libera del Parlamento Ue alle clausole di salvaguardia; Accordo Mercosur, Ue approva le clausole di salvaguardia più stringenti per agricoltori. Il Parlamento UE approva in via definitiva lo stop al gas russo - Il Parlamento europeo approva in via definitiva la normativa per azzerare le importazioni di gas russo nell’UE. quotidiano.net Ue, storico stop al gas russo: dal 2026 divieto per Gnl e condotte, poi tocca al petrolio - Il Parlamento Ue approva con 500 voti la legge che blinda l'indipendenza energetica da Mosca. energiaoltre.it

Accordo Mercosur, Ue approva le clausole di salvaguardia più stringenti per agricoltori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Accordo Mercosur, Ue approva le clausole di salvaguardia più stringenti per agricoltori ... tg24.sky.it

Parlamento Ue approva nuova legge per combattere deforestazione globale

Leggi come le salsicce! Anche quest’anno, di notte, si cucina il maxiemendamento della Legge di Bilancio. Il Parlamento approva, ma il testo lo scrive qualcun altro. Un solo articolo, migliaia di commi per blindare il testo. Bismarck aveva capito tutto #miste - facebook.com facebook

9 dicembre 1977 Il Parlamento italiano approva la legge n. 903/1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, meglio nota come “legge Anselmi” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.