Il Papa difende il presepe | Non si rimuova dal Natale

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa si schiera a difesa del presepe, simbolo tradizionale del Natale e presenza fissa nelle case dei cristiani. Durante l’udienza generale a piazza San Pietro, ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo questo simbolo, invitando a preservare la sua presenza come parte integrante della celebrazione natalizia. Un messaggio di valore e continuità che rafforza il significato profondo di questa tradizione.

il papa difende il presepe non si rimuova dal natale

© Ilgiornale.it - Il Papa difende il presepe: "Non si rimuova dal Natale"

Anche il Papa difende il presepe, simbolo stesso del Natale, nelle case di tutti i cristiani. E lo fa con un appello all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. "Tra non molti giorni sarà Natale e immagino che nelle vostre case si stia ultimando o è già ultimato l’allestimento del presepe, suggestiva rappresentazione del Mistero della Natività di Cristo", ha detto Leone XIV con parole aggiunte a braccio, papa Leone nei saluti ai pellegrini di lingua italiana, "Auspico che un elemento così importante, non solo della nostra fede, ma anche della cultura e dell’arte cristiana, continui a far parte del Natale per ricordare Gesù che, facendosi uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Papa Leone XIV: “Presepe continui a far parte del Natale. Elemento importante di fede, cultura e arte cristiana ricorda Gesù venuto ad abitare in mezzo a noi”

Leggi anche: Israele contro Parolin: “Su Gaza ha sbagliato”. Ma il Papa lo difende

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

papa difende presepe rimuovaIl Papa difende il presepe: "Non si rimuova dal Natale" - Anche il Papa difende il presepe, simbolo stesso del Natale, nelle case di tutti i cristiani. ilgiornale.it

Il Papa: incontriamo Gesù nel presepe per farci stupire dalla sua piccolezza - Di legno sì, cedro e larice per la precisione, ma senza che nessun albero sia stato abbattuto. avvenire.it

Il ’Presepe vivente’ a Roma dal Papa - "Grande gioia e commozione, un traguardo importante, per chi ci ha creduto dal principio". lanazione.it

Mortara la conferma niente bancarelle in viale Parini

Video Mortara la conferma niente bancarelle in viale Parini

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.