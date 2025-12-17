Il Papa difende il presepe | Non si rimuova dal Natale

Il Papa si schiera a difesa del presepe, simbolo tradizionale del Natale e presenza fissa nelle case dei cristiani. Durante l’udienza generale a piazza San Pietro, ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo questo simbolo, invitando a preservare la sua presenza come parte integrante della celebrazione natalizia. Un messaggio di valore e continuità che rafforza il significato profondo di questa tradizione.

Anche il Papa difende il presepe, simbolo stesso del Natale, nelle case di tutti i cristiani. E lo fa con un appello all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. "Tra non molti giorni sarà Natale e immagino che nelle vostre case si stia ultimando o è già ultimato l’allestimento del presepe, suggestiva rappresentazione del Mistero della Natività di Cristo", ha detto Leone XIV con parole aggiunte a braccio, papa Leone nei saluti ai pellegrini di lingua italiana, "Auspico che un elemento così importante, non solo della nostra fede, ma anche della cultura e dell’arte cristiana, continui a far parte del Natale per ricordare Gesù che, facendosi uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

