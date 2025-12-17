Il papà di Simoncelli | Quel giorno sentivo un vento di morte volevo fermare Marco
Paolo Simoncelli, padre di Marco, ricorda quel giorno fatale con emozione e dolore. Fondatore del team «Sic58» nel 2013 in onore del figlio scomparso, rivela di aver sentito un vento di morte e di aver desiderato fermare Marco in quella tragica occasione in Malesia. La sua testimonianza rivela il legame profondo tra perdita e passione.
Paolo Simoncelli è il proprietario della «Sic58», il team che ha fondato nel 2013 in onore del figlio Marco – il “Sic” – che morì in pista nel 2011, in Malesia. Dice, intervistato dal Corriere della Sera di essere ancora “incazzato con Dio” e di faticare a trovare una consolazione: “Mi ripeto semplicemente che questa è la vita e soprattutto che non ho nessun rimpianto. Il destino di Marco era questo, io e mia moglie abbiamo fatto di tutto affinché fosse felice e lui è morto mentre stava facendo una cosa che lo rendeva felice. Ho solo un rimpianto, quell’asciugamano del c. che Marco teneva in testa al contrario sulla griglia di partenza in Malesia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
