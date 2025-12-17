Il Pantheon e il solstizio d’inverno | il 21 dicembre lo spettacolo di luce che incanta Roma

Il 21 dicembre, il Pantheon di Roma si anima di un suggestivo gioco di luci in occasione del solstizio d’inverno. Questo spettacolo naturale, che si ripete ogni anno, mette in risalto l’armonia tra l’architettura antica e i fenomeni celesti, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e affascinante nel cuore della città eterna.

Roma è una città ricca di suggestioni e di misteri e, nel suo cuore pulsante, esiste un luogo nel quale il tempo rallenta e l’architettura sembra riuscire a dialogare con l’intero cosmo: è il Pantheon che, assoluto capolavoro d’ingegneria, ogni 21 dicembre ci regala un evento tanto discreto quanto suggestivo in occasione del solstizio d’inverno. A farsi protagonista è la luce del sole, in grado di trasmutare uno spazio millenario in un teatro astronomico. Anche quest’anno, dunque, nel giorno più corto dell’anno non possiamo far altro che goderci questo meraviglioso spettacolo. LEGGI ANCHE: ‘Luce che affiora’: a Urbino il dialogo senza tempo tra Riccardo Guarneri e Rembrandt Il Pantheon come calendario di pietra in occasione del solstizio d’inverno: il rito del 21 dicembre. Funweek.it

