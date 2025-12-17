Ottant’anni fa si concluse il lungo viaggio delle ossa di Dante Alighieri, il padre della Divina Commedia. Un anniversario che ricorda un momento fondamentale nella storia del poeta e della cultura italiana. Venerdì 19 dicembre rappresenta un’occasione per riflettere sull’eredità di Dante, prima di rendere omaggio alla sua tomba con una lettura del suo capolavoro.

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’padre’ della Divina Commedia. Ottant’anni fa finì il peregrinare delle ossa di Dante Alighieri

Venerdì prossimo, 19 dicembre, è una data molto importante della biografia dantesca perché in quel giorno di ottant’anni fa finì il peregrinare delle “ ossa di Dante ” e pertanto sarebbe opportuno che qualcuno, prima della lettura serale del canto davanti alla Tomba del Poeta, ne facesse memoria. Dante non ha mai avuto pace, né da vivo né da morto. Cacciato da Firenze, dopo aver assaggiato in diversi luoghi l’amaro pane dell’esilio, pensò di trovare il suo ultimo rifugio a Ravenna e invece proprio a Ravenna iniziò un nuovo peregrinare. I suoi resti mortali, infatti, divennero “erratici” nel senso che cambiarono più volte sede per evitare trafugamenti o altri rischi che avrebbero messo in pericolo quello che Corrado Ricci definì il “sacro deposito” di Ravenna. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Festa per i 106 anni, in regalo a Giulia la Divina Commedia

Leggi anche: Le ha ucciso il padre, dopo la condanna a 24 anni il pianto in aula. “Non è giusto, troppo poco. Io ho perso il babbo”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Divina Pastora Padre Pio (@PastoraPadrePio) on X x.com

O Dio, Padre Santo, che in Cristo Gesù ci offri la salvezza, concedici il dono della sapienza per camminare e perseverare nel solco del Vangelo e vivere con gioia la nostra vocazione-missione per essere testimoni sempre più credibili della vita divina. Buona g - facebook.com facebook