Il nuovo sistema per l’Esercito Italiano nasce alla Spezia | accordo Leonardo-Knds

Il 17 dicembre 2025 alla Spezia è stato firmato un accordo tra Leonardo e Knds per lo sviluppo di un innovativo sistema d’artiglieria semovente destinato all’Esercito Italiano, segnando un importante passo avanti nell’aggiornamento delle capacità militari nazionali.

La Spezia, 17 dicembre 2025 – Un nuovo sistema d’artiglieria semovente da fornire all’ Esercito Italiano. Nascerà all’ex Oto Melara, ed è frutto dell’accordo sottoscritto da Leonardo con Knds, una delle società leader in Europa nella produzione di sistemi d’arma. I carri armati made in Spezia: Leonardo e Rheinmetall forniranno all’Esercito 21 mezzi Combat La firma della lettera di intenti tra Florian Hohenwarter, prossimo amministratore delegato di Knds Deutschland, e Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, oltre a sancire la collaborazione apre scenari di rilievo per il polo spezzino, che si conferma hub nazionale e internazionale per la difesa terrestre. Lanazione.it

