Il nuovo sistema per l’Esercito Italiano nasce alla Spezia | accordo Leonardo-Knds

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 dicembre 2025 alla Spezia è stato firmato un accordo tra Leonardo e Knds per lo sviluppo di un innovativo sistema d’artiglieria semovente destinato all’Esercito Italiano, segnando un importante passo avanti nell’aggiornamento delle capacità militari nazionali.

il nuovo sistema per l8217esercito italiano nasce alla spezia accordo leonardo knds

© Lanazione.it - Il nuovo sistema per l’Esercito Italiano nasce alla Spezia: accordo Leonardo-Knds

La Spezia, 17 dicembre 2025 – Un nuovo sistema d’artiglieria semovente da fornire all’ Esercito Italiano. Nascerà all’ex Oto Melara, ed è frutto dell’accordo sottoscritto da Leonardo con Knds, una delle società leader in Europa nella produzione di sistemi d’arma. I carri armati made in Spezia: Leonardo e Rheinmetall forniranno all’Esercito 21 mezzi Combat La firma della lettera di intenti tra Florian Hohenwarter, prossimo amministratore delegato di Knds Deutschland, e Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, oltre a sancire la collaborazione apre scenari di rilievo per il polo spezzino, che si conferma hub nazionale e internazionale per la difesa terrestre. Lanazione.it

Leggi anche: Accordo tra Airbus, Leonardo e Thales: nasce il nuovo polo spaziale europeo

Leggi anche: Nasce il gemello digitale del suolo italiano: il rivoluzionario progetto di Leonardo e del ministero dell’Ambiente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

nuovo sistema l8217esercito italianoIl nuovo sistema per l’Esercito Italiano nasce alla Spezia: accordo Leonardo-Knds -  Nel polo di via Valdilocchi lavorazioni e integrazione finale del prodotto ... lanazione.it

nuovo sistema l8217esercito italianoLeonardo rafforza la cooperazione con l’olandese Knds per un nuovo sistema d’artiglieria dell’Esercito - Firmata una Lettera d’Intenti per creare un sistema d’artiglieria avanzato, combinando tecnologie di punta per migliorare l'interoperabilità e l'efficacia delle forze di terra europee ... milanofinanza.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.