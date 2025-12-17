Il nuovo libro di Silvano Polvani Ecco Fabbrica e territorio

Oggi alle 16.30 nella sala Tirreno di Follonica, Spi Cgil Grosseto e Lega Spi Cgil Follonica-Scarlino presentano il nuovo libro di Silvano Polvani,

Oggi alle 16.30 nella sala Tirreno di Follonica (via Bicocchi 53), Spi Cgil Grosseto e Lega Spi Cgil Follonica-Scarlino presentano il libro " Fabbrica e Territorio. Il lavoro, le lotte, le imprese nell’ Alta Maremma " di Silvano Polvani. L’evento rappresenta un momento importante di riflessione sulla storia e l’attualità dell’area industriale di Follonica, in particolare dell’ impianto chimico del Casone, simbolo economico e sociale della provincia dal 1962. Un’area che attualmente vede la prospettiva di una grande rinascita per quanto riguarda l’impianto dell’attuale Venator Italia. Il libro ripercorre la nascita, la crescita e l’affermazione dell’area industriale più significativa della provincia di Grosseto, dalle rivendicazioni dei minatori degli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. Lanazione.it

