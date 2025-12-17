Il nuovo generatore di immagini di ChatGpt molto più veloce preciso e realistico

OpenAI rivoluziona il mondo delle immagini generate con il suo nuovo generatore, più rapido, preciso e realistico che mai. Grazie a questa innovazione, la creazione e la modifica di immagini con intelligenza artificiale raggiungono livelli mai visti, aprendo nuove possibilità creative e professionali. Un passo avanti che trasforma il modo di concepire e utilizzare le immagini digitali.

OpenAI fa un netto passo avanti nella creazione e modifica di immagini con l'intelligenza artificiale. La startup americana, dopo il rilascio di Gpt-5.2, ha annunciato in queste ore il lancio di Gpt Image 1.5, evoluzione del generatore integrato in ChatGpt. Continua così la sfida tra i colossi.

