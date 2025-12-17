Il nuovo film di Zalone la storia di ‘Buen Camino’ e la mossa di Checco per uscire dal pantano di Mlz
Stasera su tutte le reti Mediaset viene trasmesso il nuovo film di Checco Zalone, intitolato
Stasera, su tutte le reti Mediaset, arriva un videomessaggio “a sorpresa” di Checco Zalone: un primo segnale del ritorno dell’artista più amato del cinema italiano. Ma la vera attesa riguarda il film in uscita a Natale: Buen Camino. Un progetto che segna il suo ritorno al grande schermo, con un cambio di rotta narrativo e una collaborazione storica con il regista Gennaro Nunziante. Il nuovo lavoro arriva in un momento di ripartenza anche per la sua società: i numeri recenti riflettono una flessione significativa, ma il comico tenta il rilancio con stile. Un “messaggio a reti unificate”. Stasera Mediaset accenderà i suoi canali per un evento singolare: un videomessaggio di Checco Zalone, in onda simultaneamente su più reti, pensato come teaser per il ritorno al cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
