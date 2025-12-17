Il nuovo film di Zalone la storia di ‘Buen Camino’ e la mossa di Checco per uscire dal pantano di Mlz

Stasera su tutte le reti Mediaset viene trasmesso il nuovo film di Checco Zalone, intitolato

© Quotidiano.net - Il nuovo film di Zalone, la storia di ‘Buen Camino’ e la mossa di Checco per uscire dal pantano di Mlz Stasera, su tutte le reti Mediaset, arriva un videomessaggio “a sorpresa” di Checco Zalone: un primo segnale del ritorno dell’artista più amato del cinema italiano. Ma la vera attesa riguarda il film in uscita a Natale: Buen Camino. Un progetto che segna il suo ritorno al grande schermo, con un cambio di rotta narrativo e una collaborazione storica con il regista Gennaro Nunziante. Il nuovo lavoro arriva in un momento di ripartenza anche per la sua società: i numeri recenti riflettono una flessione significativa, ma il comico tenta il rilancio con stile. Un “messaggio a reti unificate”. Stasera Mediaset accenderà i suoi canali per un evento singolare: un videomessaggio di Checco Zalone, in onda simultaneamente su più reti, pensato come teaser per il ritorno al cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Checco Zalone chiude le riprese di Buen Camino: il nuovo film di Gennaro Nunziante a Natale nei cinema Leggi anche: Checco Zalone svela il poster di Buen Camino: il suo nuovo film da Natale al cinema Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Buen Camino, qual è la trama del nuovo film di Checco Zalone?; «Buen Camino», inizia il conto alla rovescia per l'uscita nelle sale del nuovo film di Checco Zalone. Le prevendite segnano già il sold out; Checco Zalone più riflessivo e maturo: è il film perfetto per un Natale stupefacente; Checco Zalone ritrova Gennaro Nunziante alla regia di Buen Camino: cosa cambia rispetto a Tolo Tolo. Il nuovo film di Zalone, la storia di ‘Buen Camino’ e la mossa di Checco per uscire dal pantano di Mlz - manager e le difficoltà economiche, il comico cerca di riconquistare la simpatia del pubblico con un un videomessaggio a reto unifcate Mediaset ... quotidiano.net

Checco Zalone più riflessivo e maturo: è il film perfetto per un Natale stupefacente - Dopo anni di silenzio, Checco Zalone torna al cinema con un’avventura intensa e sorprendente: un viaggio che promette risate, emozioni e un Natale da ricordare. libero.it

Ad Amalfi arriva “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone - Il Natale porta sul grande schermo una delle uscite più attese dell'anno: "Buen Camino", l'ultimo film di Checco Zalone, che sarà proiettato anche ad Amalfi al Cinema Iris dal 25 dicembre al 7 gennaio ... ilvescovado.it

Buen Camino Trailer Ufficiale Dal 25 dicembre al cinema

