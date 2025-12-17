il notiziario de col da recuperare anche chierico ai box

L’Arezzo si prepara per l’ultima sfida del 2025, con De Col da recuperare e Chierico momentaneamente fuori causa. La squadra ha iniziato gli allenamenti al centro sportivo

L’Arezzo ha già ripreso la preparazione al centro sportivo "Giusy Conti" di Rigutino in vista dell’ultima gara del 2025, la trasferta di sabato a Sassari contro il fanalino di coda Torres. La seduta ha previsto un programma defaticante per i calciatori impiegati lunedì, con esercizi mirati al recupero muscolare, mentre un circuito di forza e lavori di sprint per tutti gli altri componenti della rosa. La squadra tornerà ad allenarsi questo pomeriggio. La sessione si svolgerà a porte chiuse. E’ rimasto a riposo Filippo De Col (nella foto), uscito dopo nemmeno mezz’ora contro il Pineto per un problema muscolare accusato nella parte posteriore della coscia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

