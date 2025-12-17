Il Nomadi Fans Club di Sulmona si distingue ancora una volta per il suo spirito di solidarietà. Venerdì 29 dicembre, alle 11, nell’ospedale di Popoli Terme, consegnerà un dispositivo medico digitale mobile del valore di 25mila euro all’Unità Operativa di chirurgia, rafforzando il legame tra passione e impegno sociale a favore della comunità.

Importante gesto di solidarietà da parte del Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona. Venerdì 29 dicembre alle 11 nell'ospedale di Popoli Terme avverà la donazione di un dispositivo Thd digitale mobile del valore di 25mila euro, destinato all'Uoc di chirurgia del primario Vincenzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Ospedale Livorno, il Rotary Club dona un holter cardiaco wireless al reparto di Pediatria

Leggi anche: Ospedale Livorno, il Rotary Club dona un holter cardiaco wireless al reparto di Pediatria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Nomadi Fans Club di Sulmona dona un dispositivo medico all'ospedale di Popoli - Venerdì 19 dicembre, alle ore 11, l’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, presieduta xonsegnerà ufficialmente un dispositivo Thd digitale mobile ... ilpescara.it