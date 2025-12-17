Il Natale speciale del canile di Riccione | visite guidate solidarietà e festa per tutti

Il Natale al canile di Riccione è un’occasione unica per condividere momenti di solidarietà e affetto. Sabato 20 dicembre, dalle 14 alle 19, viale Albana si trasformerà in un luogo di festa, incontri e solidarietà, per avvicinare la comunità agli amici a quattro zampe e promuovere un messaggio di amore e speranza. Un evento speciale dedicato a tutti, grandi e piccini, per vivere insieme un Natale autentico e ricco di emozioni.

Riccione si prepara a vivere un Natale all'insegna della solidarietà e dell'amore per gli animali. Sabato 20 dicembre, dalle 14 alle 19, il canile di Riccione di viale Albana apre le sue porte alla cittadinanza per un evento speciale: "Natale in canile", un pomeriggio pensato per avvicinare le.

Natale in canile a Riccione: solidarietà e amore per gli animali - Sabato 20 dicembre il canile di viale Albana apre le porte al pubblico tra visite, laboratori e iniziative di beneficenza ... altarimini.it

Babbo Natale invade i quartieri di Riccione per un Natale di festa e solidarietà - Dal 20 al 25 dicembre tour, laboratori creativi e incontri con i bambini in tutta la città La magia del Natale avvolge tutta Riccione, trasformando la città in un grande abbraccio fatto di luci, sorri ... altarimini.it

